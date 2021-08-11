الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١
٠٩:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقدم كابينته الوزارية المقترحة الى البرلمان 

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقدم كابينته الوزارية المقترحة الى البرلمان 
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

قد الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم الاربعاء اسماء كابينته الوزارية المقترحة الى البرلمان .

العالم - ايران

وفيما يلي اسماء الوزراء المرشجين :

جواد اوجي : وزارة النفط

احمد وحیدي : وزارة الداخلية

سید احسان خاندوزي: وزارة الاقتصاد

حجة الاسلام خطیب: وزارة الامن

محمد مهدي اسماعیلي : وزارة الارشاد

سید جواد ساداتي نجاد: وزارة الجهاد الزراعي

عزت الله ضرغامي: وزارة الثقافة

حمید سجادي: وزارة الرياضة

رضا فاطمي امین: وزارة الصناعة والمعادن والتجارة

رحیمي: وزارة العدل

على اكبر محرابیان: وزارة الطاقة

حسین امیرعبداللهیان: وزارة الخارجية

حسين باغ‌ كلي: وزارة التربية والتعليم

حجت عبدالملکي: وزارة التعاون، والعمل والرفاه الاجتماعي

بهرام عین‌ اللهي: وزارة الصحة والعلاج الطبي

رستم قاسمي: وزارت الطرق وبناء المدن

العميد محمدرضا قرایي آشتیاني: وزارت الدفاع واسناد القوات المسلحة

محمد علي زلفي غل: وزارت العلوم

عيسى زارع بور: وزارة الاتصالات

روابط ذات صلة

البرلمان الايراني يعقد اجتماع مغلقا لبحث التصويت للحكومة الجديدة

النائب موسوي: اللجان البرلمانية تناقش برامج الوزراء المرشحين الاسبوع القادم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. غضب فلسطيني علی بناء مصعد يهودي في المسجد الابراهيمي

ثقة الموساد بضباطه تتصدّع

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقدم كابينته الوزارية المقترحة الى البرلمان 

انتهاء المرحلة الأولى من الدراسات السريرية للقاح "نورا" الايراني المضاد لكورونا

النائب موسوي: اللجان البرلمانية تناقش برامج الوزراء المرشحين الاسبوع القادم

قائد الثورة : جائحة كورونا هي القضية الاولى والعاجلة للبلاد