الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقدم كابينته الوزارية المقترحة الى البرلمان 

جواد اوجي : وزارة النفط
احمد وحیدي : وزارة الداخلية
سید احسان خاندوزي: وزارة الاقتصاد
حجة الاسلام خطیب: وزارة الامن
محمد مهدي اسماعیلي : وزارة الارشاد
سید جواد ساداتي نجاد: وزارة الجهاد الزراعي
عزت الله ضرغامي: وزارة الثقافة
حمید سجادي: وزارة الرياضة
رضا فاطمي امین: وزارة الصناعة والمعادن والتجارة
رحیمي: وزارة العدل
على اكبر محرابیان: وزارة الطاقة
حسین امیرعبداللهیان: وزارة الخارجية
حسين باغ كلي: وزارة التربية والتعليم
حجت عبدالملکي: وزارة التعاون، والعمل والرفاه الاجتماعي
بهرام عین اللهي: وزارة الصحة والعلاج الطبي
رستم قاسمي: وزارت الطرق وبناء المدن
العميد محمدرضا قرایي آشتیاني: وزارت الدفاع واسناد القوات المسلحة
محمد علي زلفي غل: وزارت العلوم
عيسى زارع بور: وزارة الاتصالات