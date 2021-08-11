وزير الخارجية العراقي يلتقي في إسلام آباد بنظيره الباكستاني

العالم - العراق

وخلال الزيارة، التي بدأت صباح اليوم الأربعاء (11 اب 2021)، التقي حسين نظيره الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي في إسلام اباد، وبحثا سبل تعزيز، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يسلم الوزير العراقي، دعوة رسمية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للرئيس الباكستاني بشأن حضور اجتماع قمة دول جوار العراق المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي.

ويسعى العراق لاحتضان قمة على مستوى قادة دول الجوار بهدف تقليل التوتر في المنطقة وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية.

كما ترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، وخاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم "داعش" .

وبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإرسال الدعوات إلى دول المنطقة لحضور المؤتمر المذكور.

ويتوقع أن يتوجه في غضون الأيام المقبلة مبعوثون اخرون من الكاظمي إلى كل دول الجوار العراقي، فضلا عن الجوار الإقليمي وعدد من الدول الأوروبية.

انعقاد هذا المؤتمر في بغداد، وهو الأول من نوعه بعد عام 2003 على هذا المستوى، إنما يهدف إلى استعادة دور العراق الإقليمي المؤثر، لا سيما غزوه للكويت عام 1990.



وهذا المؤتمر سيكون الأول من نوعه على هذا المستوى بعد مؤتمر القمة العربية الذي استضافه العراق عام 2012 والقمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن التي استضافها العراق أواخر حزيران الماضي، والتي أطلق عليها قمة المشرق الجديد، وهو المصطلح الذي أطلقه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.