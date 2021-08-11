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شويغو: قادة طالبان تعهدوا بعدم مهاجمة الدول المجاورة

شويغو: قادة طالبان تعهدوا بعدم مهاجمة الدول المجاورة
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الروسي ، سيرغي شويغو، إن قادة جماعة طالبان وعدوا بعدم مهاجمة الدول المجاورة.

العالم - اوروبا

وقال شويغو خلال كلمة في منتدى شباب "محيط المعاني"، إن "قادة طالبان يقولون إننا لن نقبل أي محاولات مدمرة لعبور الحدود، من أجل مهاجمة المناطق المجاورة".

وأكد وزير الدفاع الروسي أن قائلا: "جماعة طالبان أبعدت القوات الحكومية من مناطق عديدة بعد انسحاب القوات الأمريكية، وإنها تسيطر على الحدود مع أوزبكستان وطاجيكستان".

ولفت الوزير إلى أهمية أن يكون حلفاء وشركاء روسيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على استعداد للتصدي لأي تسلل محتمل للإرهابيين من أراضي أفغانستان.

وأفاد شويغو بأن "المخاطر التي كانت تشكلها أفغانستان في وقت سابق، هي تهريب المخدرات وتسلل الإرهابيين إلى بلادنا عبر طاجيكستان وقرغيزيا وأوزبكستان، لم تتقلص".

وشدد الوزير، قائلا: "من المهم للغاية بالنسبة إلينا أن يكون زملاؤنا وحلفاؤنا وشركاؤنا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي مستعدون لذلك. ونحن نعمل كل ما بوسعنا في هذا الصدد".

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