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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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آية الله خامنئي: من أجل توفير اللقاح في البلاد يجب أن تتضاعف الجهود من أجل استيراده وانتاجه في الداخل على حد سواء
آية الله خامنئي: الشعب والبلاد بحاجة لمجالس عزاء سيد الشهداء عليه السلام ولكن يجب عند اقامتها مراعاة الاجراءات الوقائية بمنتهى الدقة والصلابة
آية الله خامنئي يشدد على ضرورة توفير اللقاحات المضادة لكورونا بشكل واسع مؤكدا ان مسار الانتاج الداخلي ومسار المستورد الاجنبي منها كلاهما ممهد
آية الله خامنئي: الذين يمرضون ويصابون كم يتحملون من المشاكل والصعاب لأجل الدواء والعلاج واجراء الاختبارات انهم اناس يعتصرون قلب كل مسلم
آية الله خامنئي: الاصابات بكورونا وخسائرها مؤلمة جدا فهل ان تفجّع خمسمئة عائلة في اليوم شيء قليل او اصابة عشرات الآلاف في اليوم شيء بسيط
آية الله خامنئي: ندرة او انعدام الدواء بالصيدليات والمستشفيات وبيعه بالسوق الحرة باضعاف قيمته دليل على ان المشكلة تكمن في التوزيع ويجب حلها
آية الله خامنئي: يجب توفير اللقاحات ببذل الجهود المضاعفة وبأي شكل متاح سواء عن طريق الواردات او الانتاج الداخلي ووضعه في متناول كل المواطنين
آية الله خامنئي يشدد على ضرورة توفير اللقاحات المضادة لكورونا بشكل واسع مؤكدا ان مسار الانتاج الداخلي ومسار المستورد الاجنبي منها كلاهما ممهد
آية الله خامنئي: الشعب والبلاد بحاجة لمجالس عزاء سيد الشهداء عليه السلام ولكن يجب عند اقامتها مراعاة الاجراءات الوقائية بمنتهى الدقة والصلابة
آية الله خامنئي: لا تدعوا مجالس العزاء الحسينية مدعاة لتفشي وباء كورونا ولا مادة لاستهدافنا من المناوئين والاعداء
آية الله خامنئي: ندرة او انعدام الدواء بالصيدليات والمستشفيات وبيعه بالسوق الحرة باضعاف قيمته دليل على ان المشكلة تكمن في التوزيع ويجب حلها
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.