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مسعود میرکاظمي رئيسا لمنظمة التخطيط والميزانية 

مسعود میرکاظمي رئيسا لمنظمة التخطيط والميزانية 
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

اصدر رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي قرار عين بموجبه السيد مسعود ميركاظمي رئيسا لمنظمة التخطيط والميزانية .

العالم - ايران

يتبع ..

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