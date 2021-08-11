سقوط طائرة استطلاع وقصف بري واشتباكات في ريف تل تمر بالحسكة

العالم - سوريا

وافاد المرصد السوري المعارض ان القصف تزامن مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجلس تل تمر العسكري من جهة، والفصائل الموالية لتركيا.

كما أسقطت طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء المنطقة.

هذا ورصد نشطاء المرصد تعزيزات عسكرية للفصائل الموالية لتركيا قرب النقطة العسكرية التركية في قرية داؤودية، حيث نشرت عناصر من الفصائل الموالية لتركيا على حواجز أمنية، لحماية النقطة التركية.

على صعيد متصل، زادت الفصائل الموالية لتركيا حواجزها الأمنية ودعمتها بعناصر إضافية في كل من قرى داؤودية ومحمودية وتل طويل ومحيط مناجير بريف تل تمر ضمن مناطق عملية “نبع السلام” في ريف الحسكة.

كما حصنت الفصائل الموالية لتركيا مواقعها، وحولت منازل المواطنين لثكنات عسكرية، بعد طردهم منها.