الصحة العراقية تعلن عن خطة جديدة للقاحات فيروس كورونا

العالم - العراق

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "كميات اللقاح التي تعاقدنا بخصوصها جيدة جداً وسوف تجعلنا قادرين على تحقيق نسبة 80% من تغطية الفئة المستهدفة نهاية العام الحالي"، مبيناً أن "هذه النسبة ستوصلنا للمناعة المجتمعية".

وأضاف أن "كميات اللقاح تأتي بشكل أسبوعي وتوزع بين جميع المحافظات"، مشيراً إلى أن "كميات اللقاح ستكون كبيرة جداً والوقت المحدد 4 أشهر إذا جمعناها مع لقاح كوباكس ستصل إلى 40 مليون جرعة وإذا طرحنا منها 10 يكون لدينا 30 مليون جرعة يجب ان تصرف خلال الـ 4 أشهر المتبقية لهذه السنة".

وتابع عبد الأمير أن "الوزارة تعمل على إعداد خطة أوشكت على الانتهاء ستعمم على دوائرها والعمل بموجبها لتوسيع منافذ التلقيح"، لافتاً إلى أن "الخطة ستشمل تكوين فرق ميدانية سواء للوزارات أم استثمار العيادات المتنقلة أم حتى الفرق الجوالة لتحقيق أكبر نسبة ممكنة من التلقيح حتى نهاية العام".

وبشأن نسبة التلقيح تحدث عبد الامير: إن "النسبة التلقيح للفئة المستهدفة بلغت 8% حتى الآن"، مبيناً أن "الفئة المستهدفة تشمل الأعمار من 18 فما فوق".

وأردف: إن "الوزارة عليها أن تحقق نسبة تلقيح للفئة المستهدفة تصل الى 80% حتى نهاية العام الحالي"، موضحاً أن "كميات اللقاح الموجودة كافية لتغطية هذه النسبة".