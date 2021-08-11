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تضامن مواقع التواصل مع رشيدة طليب ضد اللوبي الصهيوني

الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

تهجم اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة علی عضو الكونغرس الاميركي الفلسطينية الاصل رشيدة طليب بعد كلامها في مقابلة تلفزيونية عن منظمات خلف الستارة تتبنى مشروع القضاء على الفلسطينيين.

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وقابل الهجوم من اللوبي الصهيوني على طليب تضامن من الناشطين على مواقع التواصل معها.

وجاء في تغريدة علی حساب "البركان الفلسطيني":"أدانت شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية هجوم ما تسمى رابطة مكافحة التشهير التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة على عضو الكونغرس رشيدة طليب التي تعرف بمواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية. عنصرية الاحتلال تتجاوز أرض فلسطين من خلال أذياله المنتشرة في العالم".

الدعم لطليب ليس جديدا، حيث بدأ منذ فترة حين اطلقت تصريحات مشابهة. وفي هذا السياق جاء في تغريدة لحساب "موزاييك":"الحقيقة ان الهان ورشيدة طليب وقفوا لوحدهم ضد اللوبي الصهيوني عندما عجز العرب وخافوا. ما عملوا لوبي عربي رغم اموالهم. لم يطلقوا رصاصة واحدة على الصهاينة رغم ما يملكون من ترسانات اسلحة. بل طبعوا مع المحتل ضد القضية الفلسطينية العادلة. شكرا الهان شكرا رشيدة طليب".

وعلق "اسلام عماد":"رشيدة طليب دي لو ما كانتش من أصول عربية فلسطينية ما كنش المغردين العرب هيهتموا بكل تفاصيل حياتها ويحاربوها بالشكل غير المفهوم ده. العرق الأبيض بيخوف العرب للاسف".

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شاهد بالفيديو.. تضامن مواقع التواصل مع رشيدة طليب ضد اللوبي الصهيوني

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