شاهد تشكيلة حكومة الرئيس الايراني التي قدّمها للبرلمان

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قائمة الوزراء التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية تظهر اختيار 19 وزيرا، بينهم الدبلوماسي السابق حسين امير عبد اللهيان لحقيبة الخارجية، ووزير الدفاع الأسبق أحمد وحيدي وزيرا للداخلية، والعميد محمد رضا قرايي اشتياني والذي يشغل منصب مساعد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، وزيرا للدفاع، و" جواد أوجي" لوزارة النفط

وكان قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله السيد علي خامنئي قال في كلمة بمراسم تنصيب الرئيس الجديد ان ظروف البلاد لاتقتضي التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، ودعا رئيس الجمهورية الى الاسراع في تقديم كابينته المقترحة الى مجلس الشورى، كما دعا المجلس ايضا الاسراع في تقييم الوزراء الجدد والتصويت عليهم.

وابراهيم رئيسي الذي بدأ وضع ركائز حكومته، معتمدا على التفويض الشعبي الواسع خلال الانتخابات، وعد بتحقيق الاستقلال والحرية والتنمية والرفاهية للشعب الايراني واكد انه لن يكون هناك تردد او اعذار في تحقيق تلك الأهداف

رئيسي اكد ايضا على الارتقاء بتقديم الخدمات العلاجية والاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والاسراع في عملية التطعيم وزيادة الكوادر البشرية للقطاع الصحي لحدد من تفشي الفيروس في البلاد

وأعلن مجلس الشورى أن اللجان البرلمانية ستبدأ مناقشة برامج الوزراء المقترحين فور الاعلان رسميا عن تسلم تشكيلة الوزراء المرشحين للحكومة الثالثة عشرة، وستبدا عملية التصويت على الثقة للوزراء في اجتماعات مفتوحة للمجلس بدءا من يوم السبت الحادي والعشري من من الشهر الجاري.

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