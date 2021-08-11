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في ظل التطبيع المخزي..

وزير خارجية الإحتلال يصل المغرب في أول زيارة رسمية

وزير خارجية الإحتلال يصل المغرب في أول زيارة رسمية
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

وصل وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الأربعاء، إلى الرباط في أول زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي كبير إلى المغرب منذ إعادة التطبيع بين الطرفين أواخر العام الماضي 2020.

العالم- المغرب

ومن المتوقع أن يلتقي لبيد نظيره المغربي ناصر بوريطة الأربعاء، على أن يفتتح رسميا تمثيلية دبلوماسية لبلاده الخميس في الرباط.

وقالت وزارة الخارجية للإحتلال الإسرائيلي إنه من المتوقع أيضا أن يقوم لبيد يزيارة كنيس "بيت إيل"، في الدار البيضاء، في زيارته التي تستغرق يومين.

وكان المغرب والكيان الإسرائيلي قد أعادا تطبيع العار والخيانة بينهما، في العاشر من ديسمبر الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مما جعل المغرب رابع دولة عربية تطبع العلاقات مع الكيان المحتل وتذل القضية الفلسطينية.

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