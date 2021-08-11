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ما مضمون اجتماع بيدرسون مع ممثلي “اللجنة المركزية” في درعا؟

ما مضمون اجتماع بيدرسون مع ممثلي “اللجنة المركزية” في درعا؟
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

عقدت اللجنة المركزية في درعا اجتماعاً أمس الثلاثاء، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون"، عبر منصة "زوم"، تناول آخر المستجدات الميدانية في المنطقة.

العالم - سوريا

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية "عدنان المسالمة" إن الاجتماع ضم عدداً من شخصيات الداخل، وتم خلاله تقديم إحاطة شاملة عن مجرى الأحداث الأخيرة في درعا البلد.

وأضاف: "تناول اللقاء أيضاً، مسار المفاوضات بين اللجنة المركزية والحكومة السورية، وأسباب تعثرها".

وبحسب ما قاله "المسالمة" في بيان، فإن "اللجنة طالبت بيدرسون بتحمل كافة الجهات الدولية مسؤولياتها، والالتزام بتنفيذ اتفاق "التسوية" المبرم عام 2018."

وتشهد مدينة درعا منذ عامين انفلاتا امنيا وعمليات اغتيال تنفذها عصابات مسلحة ما دفع اهالي المدينة الى الاستنجاد بالجيش السوري الذي توصل الى اتفاق مع اللجنة المركزية بتسليم المطلوبين وتسوية أمور من لم تتلطخ أياديه بالدماء، إضافة الى تسليم السلاح الخفيف ونشر نقاط امنية للجيش لضبط امن المدينة، إلا ان المسلحين نقضوا الاتفاق وأطلقوا النار على قوات الجيش التي دخلت المدينة.

ولا تزال الهدنة التي عاد إليها الطرفان سارية في حين تجري مفاوضات دون تقدم مع استمرار تعنت المسلحين.

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