'وثيقة سرية' تكشف مقتل 3 صهاينة في انفجار 'ميناء جبل علي' بدبي

العالم- الامارات

وقالت "قناة الميادين" ان الوثيقة السرية التي حصلت عليها أشارت الى "وجود فريق إسرائيلي مكوّن من 6 أفراد لحظة وقوع الانفجار في الميناء"، والذي نجم عن "انفجار قنبلة في إحدى الشحنات المركونة في المرفأ".

وبحسب القناة أكدت الوثيقة "مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 2 بجروح بالغة" نتيجة الانفجار، ليتم بعد ذلك "دفن بعض الجثث ونقل البعض الآخر إلى بلدانه بإشراف الشرطة بسبب حساسية الموقف".

وذكرت الوثيقة أن السكان على بعد 50 كلم "شعروا بالانفجار الذي أدى إلى تدمير كامل الشحنات القريبة منه"، فيما منعت وسائل الإعلام من "تغطية الأخبار أو تصوير مكان الحادث أو إرسال صور أو إعداد تقارير".

وتحدثت وكالات دولية عن سماع دوي انفجار في إمارة دبي نتيجة "أسباب غير معروفة"، الشهر الماضي، وأفاد سكان منطقة جبل علي بـ"اهتزاز منازلهم جراء قوة الانفجار".