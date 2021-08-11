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أنباء عن إعفاء قائد الجيش الأفغاني وتعيين خلف جديد له

أنباء عن إعفاء قائد الجيش الأفغاني وتعيين خلف جديد له
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أفادت قناة "طلوع نيوز" بإعفاء قائد أركان الجيش الأفغاني من منصبه وتعيين قائد قوات العمليات الخاصة خلفا له، على خلفية استمرار تفاقم الظروف الميدانية في البلاد.

العالم- أفغانستان

ونقلت القناة الافغانية اليوم الأربعاء عن مسؤولين تأكيدهم تعيين قائد فيلق العمليات الخاصة، الجنرال هيبة الله علي زي، رئيسا جديدا لهيئة الأركان، خلفا للجنرال ولي أحمدزي.

وأشارت مصادر "طلوع نيوز" إلى أن قائد الفيلق الـ215 (فيلق مايواند)، الجنرال سميع سادات، سيخلف علي زي فوسائل إعلام: تعيين قائد جديد للجيش الأفغاني على خلفية مواصلة تقدم "طالبان"

ويأتي هذا التعديل في قيادة الجيش على خلفية إحكام حركة "طالبان" سيطرتها على عواصم تسع ولايات أفغانية خلال الأيام الستة الماضية ومواصلة تقدمها في أراضي البلاد.

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أنباء عن إعفاء قائد الجيش الأفغاني وتعيين خلف جديد له

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