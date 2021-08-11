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اعتداء إسرائيلي على المصلين في المسجد الإبراهيمي بالخليل

اعتداء إسرائيلي على المصلين في المسجد الإبراهيمي بالخليل
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعتدت قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على المصلين في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، واعتقلت شابا فلسطينيا وفتاة بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

العالم- فلسطين

وتوجه المئات لأداء صلاة الظهر في المسجد الإبراهيمي، وسط انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية على المداخل والأبواب الإلكترونية والدوارة في محيط المسجد الإبراهيمي.

هذا واندلعت مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة والقدس، إثر حملة اعتقال وامداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء والليلة الماضية.

وحدثت اشتباكات مسلحة بين شبان فلسطينيين وبين قوات الاحتلال إثر عمليات دهم واقتحام لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ففي نابلس، شهدت البلدة القديمة بمدينة نابلس، الليلة الماضية، مواجهات عنيفة تخللها اشتباك، وإطلاق نار كثيف لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محلّا للصرافة في سوق الذهب بالمدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة السوق التجاري، وداهمت محلًا للصرافة، فيما تصدى شبان للقوة المقتحمة، ودارت مواجهات عنيفة تخللها إطلاق نار كثيف.

وأدت المواجهات العنيفة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بالسوق، بسبب إصابة أحد مولدات التيار الكهربائي.

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اعتداء إسرائيلي على المصلين في المسجد الإبراهيمي بالخليل

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