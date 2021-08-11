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الجزائر مراسل العالم: الحكومة لم تطلب مساعدة من الخارج ولكن تحاول استئجار طائرات لإخماد الحرائق

الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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