الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الإسلامي تدين استقبال المغرب لوزير خارجية كيان الاحتلال "يائير لابيد" وتقول إن التطبيع سياسة انهزامية لا تمثل الشعوب العربية والاسلامية

الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عاملان من دائرة نقل الطاقة بدير الزور ضحية مخلفات الإرهابيين

استشهاد الشاب الفلسطيني ضياء الصباريني من جنين متأثرا بجراحه

بالفيديو.. شاهد..آخر مستجدات حرائق الغابات في الجزائر

كندا: قضية مواطنينا المحتجزين في الصين استمرت لفترة طويلة

ليبيا.. انتشال 9 جثث إضافية من مقبرة جماعية في ترهونة

بيني غانتس.. عربة فارغة