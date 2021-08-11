الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

كندا: قضية مواطنينا المحتجزين في الصين استمرت لفترة طويلة

كندا: قضية مواطنينا المحتجزين في الصين استمرت لفترة طويلة
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، اليوم الأربعاء، إن قضية كنديين اثنين احتجزتهما الصين منذ أكثر من عامين "استمرت لفترة طويلة"، مضيفا أنه ينبغي على بكين إطلاق سراحهما على الفور.

العالم- أوروبا

وأدلى غارنو بتصريحاته للصحفيين بعد أن حكمت محكمة صينية على رجل الأعمال مايكل سبافور بالسجن 11 عاما بتهمة التجسس.

وأوضح الوزير أن كندا ما زالت تجري محادثات مكثفة مع واشنطن وبكين لتأمين عودة سبافور وزميله الكندي مايكل كوفريج.

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وصف إدانة الصين وحكمها على سبافور بأنها "غير مقبولة وغير عادلة".

واعتقلت السلطات الصينية رجل الأعمال سبافور في الصين بعد أيام من القبض على الرئيسة التنفيذية لشركة "هواوي" الصينية في كندا.

ووجهت السلطات الصينية إليه تهمة التجسس في يونيو عام 2019، وبدأت محاكمته في مارس الماضي.

تصنيف :

روابط ذات صلة

إخلاء أكثر من 5 آلاف منزل بسبب حرائق الغابات في كندا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

عاملان من دائرة نقل الطاقة بدير الزور ضحية مخلفات الإرهابيين

استشهاد الشاب الفلسطيني ضياء الصباريني من جنين متأثرا بجراحه

بالفيديو.. شاهد..آخر مستجدات حرائق الغابات في الجزائر

كندا: قضية مواطنينا المحتجزين في الصين استمرت لفترة طويلة

ليبيا.. انتشال 9 جثث إضافية من مقبرة جماعية في ترهونة

بيني غانتس.. عربة فارغة