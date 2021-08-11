شاهد..آخر مستجدات حرائق الغابات في الجزائر

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أفاد مراسلنا:" تيزي وزو هي المنطقة الأكثر تضررا من الحرائق حيث احترقت فيها كثير من أشجار الزيت وانه إنتشرت الحرائق في أكثر من 17 محافظة في الجزائر".



وقال مراسلنا ان الرئيس أعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام تبدأ منذ يوم غد الخميس وان هناك استخبارات أجنبية لها يد في هذه الكارثة".



وأشار مراسلنا الى أن الحكومة لم تطلب مساعدة من الخارج، ولكن تحاول استئجار طائرات لإخماد الحرائق

وفي وقت سابق و بشكل فجائي اندلعت عشرات الحرائق في الغابات الواقعة في مناطق مختلفة في شمال الجزائر خاصة في منطقة القبائل الإثنين. وامتدت ألسنة اللهب إلى عدة قرى ومداشر مخلفة 65 قتيلا من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي.

وتواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية الأربعاء مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد.



وكانت قد اندلعت الحرائق التي تقول السلطات إنها "مفتعلة" الاثنين في منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية بشمال وسط وشرق البلاد، وصولا الى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت بدورها اندلاع بعض الحرائق.

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