عاملان من دائرة نقل الطاقة بدير الزور ضحية مخلفات الإرهابيين

العالم - سوريا

وذكر رئيس دائرة نقل الطاقة بدير الزور المهندس محمد عليوي لوكالة "سانا" أنه أثناء عمل ورشات الدائرة في تأهيل خط التوتر “الميادين البوكمال” تعرضت السيارة التي تقلهم لانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية قرب بلدة الدوير ما أدى لاستشهاد اثنين من العاملين.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من المناطق التي كانت تنتشر فيها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.