الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

عاملان من دائرة نقل الطاقة بدير الزور ضحية مخلفات الإرهابيين

عاملان من دائرة نقل الطاقة بدير الزور ضحية مخلفات الإرهابيين
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

استشهد عاملان من دائرة نقل الطاقة بدير الزور السورية نتيجة انفجار لغم من مخلفات إرهابيي داعش أثناء عملهما في إعادة تأهيل خط التوتر الميادين الدوير بالريف الشرقي.

العالم - سوريا

وذكر رئيس دائرة نقل الطاقة بدير الزور المهندس محمد عليوي لوكالة "سانا" أنه أثناء عمل ورشات الدائرة في تأهيل خط التوتر “الميادين البوكمال” تعرضت السيارة التي تقلهم لانفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية قرب بلدة الدوير ما أدى لاستشهاد اثنين من العاملين.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها من المناطق التي كانت تنتشر فيها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.

روابط ذات صلة

بعد دمشق ودير الزور.. حلب تحدد أوقات فتح وإغلاق المحلات والأسواق التجارية

تسوية أوضاع 400 شخص ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء في دير الزور

'قسد' تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم بريف دير الزور

تفجير خط غاز الجبسة ـ الريان الذي ينقل الغاز من الحسكة الى ريف حمص

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيلاروس تطلب من امريكا تقليص بعثتها الدبلوماسية لديها

في اتصال هاتفي مع نظيره التركي : رئيسي: إنقاذ الشعب الفلسطيني سيكون دائما على جدول أعمال إيران وتركيا

بعد ضغوط ذوي ضحايا 11 سبتمبر.. شاهد.. هل سيعاقب بايدن السعودية ويحولها لدولة منبوذة؟

تشاهدون الليلة في بانوراما.. رئيسي يقدم تشكيلته الحكومية للبرلمان..وزيارة وليام برنز للكيان الاسرائيلي

الولايات المتحدة تجرب صاروخ "مينتمان 3" النووي الباليستي

في لقاء خاص مع قناة العالم.. طلال ناجي يكشف الدعم الايراني للمقاومة وتفاصيل لقائهم بالشهيد سليماني