ايران.. تعبئة امكانيات القوات المسلحة لدور أكثر فاعلية في مكافحة كورونا

العالم- ایران

فعقب الرسالة المتلفزة لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي اليوم الاربعاء بشأن حالة تفشي كورونا وتقديمه كقضية أولى بالبلاد وأهمية تعبئة كافة قدرات القوات المسلحة لتقديم الدعم في هذا الصدد ، اعلن اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة عن تلبيته لامر القائد العام للقوات المسلحة ، وقال انه في سياق تواجد القوات المسلحة لمساعدة الحكومة والشعب وبناء قدرات أكثر قوة وفاعلية لمواجهة كوورنا تم إبلاغ قادة الجيش والحرس الثوري وقوى الامن الداخلي وسائر وحدات القوات المسلحة القيام بالاستعدادات اللازمة وبدون تاخير ووضع الخطط العملياتية على جدول الأعمال للتصدي لهذه الجائحة.

يتبع...