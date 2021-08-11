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د. عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية: ذوو ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر في أمريكا يطالبون الرئيس بايدن بكشف خفايا هذه الهجمات والدول والجهات التي تقف وراءها

الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

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