عدنان السراج: قد يكشف بايدن عن بعض أسرار هجمات الحادي عشر من سبتمبر ولكنني لا أظنه سيفرض عقوبات على السعودية

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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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طلال ناجي: الشهيد سليماني قال بمأدبة اقامها لممثلي الفصائل ان ايران لا تريد أي شئ منكم سوى دعمكم ومساندتكم حتى نيل حقوقكم وتحرير ارضكم
طلال ناجي: ايران لم تطلب منا أبدا اي مطلب يتعلق بمصالحها
طلال ناجي: ايران تؤكد دوما انها تقف الى جانبنا وتدعمنا دون اي شروط باعتبارنا شعبا شقيقا ومظلوما ارضه محتلة وحقوقه مصادرة
طلال ناجي: ايران تطلب من الفصائل دائما التمسك بقضيتها وحقوقها وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني
طلال ناجي: اول زيارة رسمية لوفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى ايران جرت قبل أيام من رحيل الامام الخميني "قدس سره"
طلال ناجي:اول زيارة للمقاومة الى ايران قام بها المرحوم جبريل في 1985 على رأس وفد من جبهة الانقاذ لكسب دعم طهران لاعادة اعمار مخيمات بيروت
طلال ناجي: وقفنا ضد القيادة العراقية آنذاك عندما شنت عدوانا ظالما على ايران وضربنا بعرض الحائط كل علاقاتنا الطويلة مع النظام البائد
طلال ناجي: الثورة الاسلامية في ايران تعتبر الرافد والسند والحاضن والداعم لكل الشعب الفلسطيني وجميع فصائل المقاومة بغض النظر عن شعاراتها
طلال ناجي: لقد احببنا الثورة الاسلامية وقائدها منذ قيامها واعتبرناها نصرا من الله تعالى
طلال ناجي: لقد اعتبرنا الثورة الاسلامية مددا إلهيا اضافة لاعلان الامام الخميني الراحل بأن اسرائيل غدة سرطانية يجب ازالتها ودعم الشعب الفلسطيني
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الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.