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بيلاروس تطلب من امريكا تقليص بعثتها الدبلوماسية لديها

بيلاروس تطلب من امريكا تقليص بعثتها الدبلوماسية لديها
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

عرضت وزارة الخارجية البيلاروسية على الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تقليص بعثتها الدبلوماسية في البلاد إلى 5 أشخاص، على خلفية الإجراءات الأمريكية ضد مينسك.

العالم- أوروبا

وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم الوزارة، أناتولي غلاز، في أعقاب استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للولايات المتحدة في بيلاروس، روبين هاروتيونيان: "على خلفية توجه واشنطن نحو تقليص التعاون (بين البلدين) في كافة المجالات، والخنق الاقتصادي لبلادنا، فنحن الآخرون لا نرى جدوى من تواجد مثل هذا العدد الكبير من أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بيلاروس. ذلك أنه ببساطة ليس واضحا ما الذي يمكنهم أن يشتغلوا به على هذه الخلفية. بهذا الصدد جرى تقديم عرض للجانب الأمريكي بتقليص عدد موظفي سفارته في مينسك إلى خمسة أشخاص بحلول اليوم الأول من سبتمبر".

وأعلن البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر توسيع العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة على بيلاروس، وذلك "على خلفية ما ينجم عن النظام البيلاروسي من التهديدات الحالية على الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالحها السياسية الخارجية".

من جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد 23 شخصية و21 كيانا في بيلاروس.

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بيلاروس تطلب من امريكا تقليص بعثتها الدبلوماسية لديها