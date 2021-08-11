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ضمن اجراءات التطبيع..

المغرب والكيان الاسرائيلي يوقعان 3 اتفاقيات

المغرب والكيان الاسرائيلي يوقعان 3 اتفاقيات
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

في ظل عودتها لقطار التطبيع وقعت المملكة المغربية مع الكيان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على 3 اتفاقيات في مجالات مختلفة بالعاصمة الرباط، خلال أول زيارة رسمية يجريها يائير لابيد، وزير خارجية الاحتلال إلى المغرب.

العالم- المغرب

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات بين ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، ووزير خارجية الاحتلال بمقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية.

وشملت الاتفاقيات الموقعة "اتفاق في مجال الثقافة والرياضة والشباب"، واتفاق بشأن "الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومةالاحتلال".

ومن المقرر أن يزور لابيد غدا الدار البيضاء، حيث سيلتقي أبناء الجالية اليهودية المحلية، وسيشارك في قداس في معبد يهودي.

وعادت المغرب الى التطبيع بعد اعلان كل من الامارات والبحرين توقيع اتفاق العار وتطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي في اب 2020.

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