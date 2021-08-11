المغرب والكيان الاسرائيلي يوقعان 3 اتفاقيات

العالم- المغرب

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات بين ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، ووزير خارجية الاحتلال بمقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية.

وشملت الاتفاقيات الموقعة "اتفاق في مجال الثقافة والرياضة والشباب"، واتفاق بشأن "الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومةالاحتلال".

ومن المقرر أن يزور لابيد غدا الدار البيضاء، حيث سيلتقي أبناء الجالية اليهودية المحلية، وسيشارك في قداس في معبد يهودي.

وعادت المغرب الى التطبيع بعد اعلان كل من الامارات والبحرين توقيع اتفاق العار وتطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي في اب 2020.