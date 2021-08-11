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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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طلال ناجي: الدول العربية التي طبعت مع الكيان الصهيوني ستكون أكبر الخاسرين من هذه العمليات التطبيعية
طلال ناجي: بعد معركة سيف القدس أدركت الجماهير العربية أن تطبيع بعض الأنظمة العربية مع الكيان الصهيوني جاء بأمر وتوجيه أمريكي
طلا ناجي: أهمية معركة سيف القدس هي أنها فضحت عمليات التطبيع العربية مع الكيان الصهيوني
طلال ناجي: إن الدول العربية المطبعة ادعت أنها سلكت طريق التطبيع خدمة للقضية الفلسطينية وتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني
طلال ناجي: ساهمت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى حد كبير في تطوير القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية
طلال ناجي: سياسة الثورة الإسلامية في إيران قائمة على دعم الشعب الفلسطيني ومساعدة عائلات الشهداء
طلال ناجي: كل المساندة المادية التي تلقتها المقاومة الفلسطينية على اختلاف توجهاتها وعقائدها كانت بتوجيه سماحة الإمام السيد علي الخامنئي
طلال ناجي: الشهيد سليماني قال بمأدبة اقامها لممثلي الفصائل ان ايران لا تريد أي شئ منكم سوى دعمكم ومساندتكم حتى نيل حقوقكم وتحرير ارضكم
طلال ناجي: ايران لم تطلب منا أبدا اي مطلب يتعلق بمصالحها
طلال ناجي: ايران تؤكد دوما انها تقف الى جانبنا وتدعمنا دون اي شروط باعتبارنا شعبا شقيقا ومظلوما ارضه محتلة وحقوقه مصادرة
طلال ناجي: الجمهورية الاسلامية اعلنت منذ اليوم الاول احتضانها للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والقدس
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش
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