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طلال ناجي: لقد احببنا الثورة الاسلامية وقائدها منذ قيامها واعتبرناها نصرا من الله تعالى

الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

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