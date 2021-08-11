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الجزائر.. مشروع قانون يقضي بسجن مفتعلي الحرائق 30 عاما

الجزائر.. مشروع قانون يقضي بسجن مفتعلي الحرائق 30 عاما
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

قال النائب العام بمدينة تيزي وزو الجزائرية، عبد القادر عمروش، إنه يجري العمل على مشروع قانون لتعديل قانون الغابات.

العالم- الجزائر

وأوضح في حديثه مع الصحفيين، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون هذا يتضمن عقوبات مشددة لمفتعلي الحرائق في الغابات ولو كانت بسيطة، مؤكدا أن هذه العقوبات قد تصل إلى السجن 30 سنة.

ولفت إلى أنه بفضل هذه القوانين، سيتم التصدي لجرائم إشعال الحرائق في الغابات.

ومنذ يوم الاثنين استعرت عشرات الحرائق المنفصلة في مناطق غابات بمختلف أنحاء شمال الجزائر، وأمس الثلاثاء اتهم وزير الداخلية كامل بلجود مشعلي حرائق بالتسبب فيها.

وأسوأ المناطق تضررا هي تيزي أوزو أكبر مراكز المنطقة الجبلية حيث احترقت بيوت وفر السكان طلبا للملاذ في فنادق وبيوت الشباب وأماكن إقامة طلبة الجامعات في المدن القريبة.

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