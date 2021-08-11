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تعرف على آراء وزير الخارجية الإيراني المقترح

الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

قدّم الرئيس الإيراني الجديد تشكيلته الحكومية للبرلمان لإقرارها خلال تصويت بالثقة يوم الأربعاء واختار خلال ذلك "حسين أمير عبد اللهيان" وزيرا للخارجية.

العالم-إيران

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باشر أول تعييناته بعد توليه منصبه رسميا، الأحد، بتسمية حسين أمير عبد اللهيان وزيرا جديدا للخارجية الإيرانية.

وتعتبر الشخصية المرشحة لتولي منصب وزير الخارجية في حكومة رئيسي، أحد الشخصيات السياسية والدبلوماسية المعروفة في وزارة الخارجية الإيرانية، وكان من كبير المفاوضين الإيرانيين في القضايا والأزمات الإقليمية، بما في ذلك الأزمة السورية.

كما شغل عدداً من المناصب منها:

وعمل عن كثب مع محمد جواد ظريف لمدة ثلاث سنوات كنائب لوزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية في الفترة من 1390- 1395 هـ.ش، ثم انتُخب مساعدًا خاصًا لرئيس مجلس الشورى الإسلامي ومديرًا عامًا للشؤون الدولية بمجلس الشورى عام 1395هـ.ش، كما عُين الأمين العام للأمانة الدائمة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

كما حضر أمير عبد اللهيان قبل ثلاث سنوات ملتقى الرافدين في فندق الرشيد ببغداد، كضيف خاص وتحدث عن آخر المستجدات في المنطقة.

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