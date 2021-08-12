السفير الأميركي في ليبيا يلتقي بحفتر

العالم - ليبيا

وادعت السفارة الامريكية، في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» عن زيارة نورلاند القاهرة، موضحةً أن هذا اللقاء هو «في إطار الجهود الأميركية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في كانون الأول المقبل» .



وأضافت أنه «على غرار الاتصالات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية، يواصل السفير نورلاند التركيز على الضرورة الملحة لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب الآن من أجل إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول».

وفي 16 آذار الماضي، تسلّمت سلطة انتقالية تضمّ حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى حين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.