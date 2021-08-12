الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الأميركي في ليبيا يلتقي بحفتر

السفير الأميركي في ليبيا يلتقي بحفتر
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

التقى السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ومسؤولين مصريين خلال زيارته إلى القاهرة التي تنتهي اليوم.

العالم - ليبيا

وادعت السفارة الامريكية، في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» عن زيارة نورلاند القاهرة، موضحةً أن هذا اللقاء هو «في إطار الجهود الأميركية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في كانون الأول المقبل» .

وأضافت أنه «على غرار الاتصالات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية، يواصل السفير نورلاند التركيز على الضرورة الملحة لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب الآن من أجل إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول».

وفي 16 آذار الماضي، تسلّمت سلطة انتقالية تضمّ حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى حين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

روابط ذات صلة

حفتر في القاهرة للقاء نورلاند والمسؤولين المصريين

حفتر يصدر قرارات بتعيين قيادات عسكرية في الجيش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الدبابير جزء من نظام بيئي سليم

فلسطين تطالب بإنقاذ الحرم الابراهيمي من التهويد

رد فعل ظريف على الصورة التي نشرتها السفارة الروسية في طهران

السفير الأميركي في ليبيا يلتقي بحفتر

مجلس النواب اليمني: مبادرة مأرب تعد توجها حقيقيا وعمليا نحو السلام

الأوقاف الفلسطينية ترفض انتهاكات الاحتلال بالمسجد الإبراهيمي