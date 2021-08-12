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لوكاكو يصل لندن لإنهاء أغلى صفقة انتقال في تاريخ تشيلسي

لوكاكو يصل لندن لإنهاء أغلى صفقة انتقال في تاريخ تشيلسي
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

وصل اللاعب الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، إلى لندن لاستكمال أغلى صفقة انتقال في تاريخ نادي تشيلسي للحصول على خدمات مهاجم إنتر ميلان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية وإيطالية، الأربعاء.

العالم - رياضة

وذكرت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت»، أن لوكاكو سافر بطائرة خاصة إلى لندن مع وكيل أعماله. وقالت شبكة «سكاي» إنه خضع للفحص الطبي في ميلان في وقت سابق هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يوقع عقدا لخمس سنوات.

وأوضحت الشبكة، أن نادي تشيلسي بطل دوري الأبطال وافق مبدئيا على صفقة قياسية مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني (135.26 مليون دولار) لاستعادة لاعبه السابق لوكاكو من إنتر ميلان. وانضم المهاجم البلجيكي البالغ عمره 28 عاما، إلى تشيلسي في 2011، لكنه خاض 15 مباراة فقط قبل بيعه لإيفرتون في 2014، بعد فترة إعارة في وست بروميتش ألبيون.

وانضم إلى مانشستر يونايتد في 2017 قبل انتقاله لإيطاليا في 2019.

وسجل لوكاكو 24 هدفا في الدوري في موسم 2020-2021، وأسهم في تتويج إنتر بلقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 11 عاما الموسم الماضي.

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