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زلزال قوته 7.2 يضرب مينداناو في الفلبين

زلزال قوته 7.2 يضرب مينداناو في الفلبين
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا قوته 7.2 درجة ضرب يوم الأربعاء، منطقة تبعد نحو 66 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من بوبون بالفلبين.

العالم - أسيا و الباسفيك

وأصدر نظام التحذير الأمريكي من موجات المد العاتية (تسونامي) تحذيرا بعد الزلزال.

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة تعرف باسم "حلقة النار" في المحيط الهادي حيث يحدث نحو 90% من الزلازل في العالم.

وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقي خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم في وسط الفلبين في أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وفي يوليو/تموز 1990 لقي أكثر من 2400 شخص حتفهم في جزيرة لوزون شمالي البلاد عقب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وهو أحد أشد الزلازل التي ضربت البلاد على الإطلاق.

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زلزال قوته 7.2 يضرب مينداناو في الفلبين

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