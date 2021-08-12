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رد فعل ظريف على الصورة التي نشرتها السفارة الروسية في طهران

رد فعل ظريف على الصورة التي نشرتها السفارة الروسية في طهران
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

علق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على صورة نُشرت في السفارة الروسية في طهران ، وكتب في تغريدة على تويتر : "اليوم رأيت صورة غير لائقة للغاية ومن الضروري ان اذكر بأن أغسطس 2021 ليس أغسطس 1941 ولا ديسمبر 1943.

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف كتب في تغريدة مساء الأربعاء ، ردًا على صورة نشرها سفيرا روسيا وبريطانيا: اليوم رأيت صورة غير لائقة ".

وأضاف: "أريد أن أذكركم أن أغسطس 2021 ليس أغسطس 1941 ولا ديسمبر 1943.

وقال رئيس السلك الدبلوماسي الايرااني: "لقد أظهر الشعب الإيراني - بما في ذلك أثناء مفاوضات الاتفاق النووي - أن مصيرهم لا يمكن أن يكون نتيجة قرارات السفارات الأجنبية أو القوى الأجنبية".

و نشرت السفارة الروسية في طهران ، الأربعاء ، صورة للقاء بين سفير هذا البلد والسفير البريطاني الجديد على موقع التلغرام للسفارة الروسية . وجاء في معرض التعليق على الصورة : التقى السفير الروسي في إيران ليفان جاجاريان بالرئيس الجديد للبعثة الدبلوماسية البريطانية في إيران ، سيمون شيركليف ، على طريق السلم التاريخي الذي عُقد فيه مؤتمر طهران عام 1943.

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