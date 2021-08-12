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وزير الدفاع الروسي يدعو 50 تلميذا سوريا لزيارة موسكو

وزير الدفاع الروسي يدعو 50 تلميذا سوريا لزيارة موسكو
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن نحو خمسين تلميذا سوريا سيصلون إلى موسكو اليوم الخميس، بدعوة من وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويغو.

العالم - روسيا

هذا وأشار البيان إلى أنه ومن المقرر نقل مجموعة من تلاميذ المدارس السورية 12 أغسطس/آب من سوريا إلى موسكو على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، للتعرف على التاريخ الروسي والتقاليد والثقافة ومعالم العاصمة الروسية".

يذكر أن 46 تلميذا سوريا تتراوح أعمارهم بين 10 و 16 عاما من محافظات دمشق وحمص وحماة ودرعا والسويداء وطرطوس واللاذقية، يدرسون اللغة الروسية، سيزورون كرملين موسكو، والمتحف المركزي للحرب الوطنية العظمى 1941. كما يزورون حديقة الحيوانات في موسكو وعدد من المعالم الأخرى.

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