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قاليباف محذرا سفيري روسيا وبريطانيا : اعتذرا فورا والا ..

قاليباف محذرا سفيري روسيا وبريطانيا : اعتذرا فورا والا ..
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ردا على صورة القاء بين السفيرين الروسي والبريطاني على موقع التلغرام للسفارة الروسية ، شدد بان على ان السفيرين ان يقدما اعتذارا رسميا لما بدر منهما والا فسيتم اتخاذ اجراء دبلوماسي حازم .

العالم - ايران

يتبع ..

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