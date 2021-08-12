رئيس الجمهورية يؤكد على توفير السلع الأساسية في الوقت المناسب

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الذي عقد مساء الأربعاء بحضور رؤساء السلطات الثلاث برئاسة رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي.

واكد آية الله رئيسي في الاجتماع ، على توفير السلع الأساسية والاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد في الوقت المناسب وبالمقدار اللازم ، وقال انه من الضروري توفير السلع الاساسية التي هي حاجة الشعب بقدر ما هو ضروري وعلى وجه السرعة واستكمال الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد في هذا الصدد.

كما أكد على الدقة في التقدير وسبل توفير مصادر العملة الصعبة والعملة الوطنية لتوفير السلع الأساسية.

وتم في هذا الاجتماع مناقشة موضوع توفير السلع الأساسية والكمية المطلوبة في البلاد واستراتيجياتها التمويلية.

كما قدم البنك المركزي في اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي تقريراً عن احتياجات البلاد للعملة الصعبة وكمية السلع الأساسية التي تحتاجها .