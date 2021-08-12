استمرار معاناة أهالي الحسكة بسبب توقف ضخ المياه من محطة علوك

العالم - سوريا

ونقلت وكالة سانا عن مدير عام مؤسسة المياه محمود العكلة قوله إنه يوجد في محطة علوك حاليا 17 بئراً جاهزةً للعمل ولكن القوات التركية تختصر التشغيل على 6 آبار ومضخة واحدة بغية سرقة الكهرباء المخصصة للآبار الباقية وتحويلها إلى مقار قواته والموالين لهم وأماكن انتشارهم في المنطقة.

وأضاف العكلة: إن تشغيل 6 آبار ومضخة واحدة غير مجد وقد تحتاج الخزانات في المحطات لوقت طويل حتى تمتلئ لذلك لا بد من حل جذري للمحطة وتسليمها لعمال مؤسسة المياه كي تعود الأمور إلى طبيعتها وتكثيف جهود كل الجهات للإسراع بتشغيل المحطة بكامل طاقتها ووقف التعديات على خطوط التيار الكهربائي المغذية لها.

إلى ذلك تستمر المؤسسة بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية بنقل المياه الصالحة للشرب من محطة نفاشه شرق المدينة ومحطة تل براك شمالها إلى مدينة الحسكة للتخفيف من معاناة الأهالي.