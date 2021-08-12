الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاعات الجوية الايرانية تطلق اطلاقات تحذيرية على طائرة مسيرة MQ-9 للجيش الاميركي حلقت في محيط مضيق هرمز وبالقرب من الحدود الايرانية

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ابن زايد وابن سلمان..هل انقلبا على بعضهما البعض؟

سفارة روسيا تدعو الخارجية الأمريكية إلى الاهتمام بحقوق الإنسان في بلادها

قيس سعيد يؤكد موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية

عمل تخريبي يستهدف ابراج الطاقة في سامراء

ضابط الطحينة مفوضا للأمن في وزارة حرب الاحتلال

شركة النفط اليمنية تجدد مطالبتها بإيقاف احتجاز سفن الوقود