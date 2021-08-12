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السفارة الروسية تعتذر رسميا عن الصورة المسيئة للسيادة الايرانية

السفارة الروسية تعتذر رسميا عن الصورة المسيئة للسيادة الايرانية
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

السفارة الروسية بطهران تقدم اعتذارا رسميا بعد انتشار صورة تسئ للسيادة الايرانية وتؤكد أن ايران بلد صديق وجار لنا وسنواصل تعزيز العلاقات معها .

العالم - ايران

يتبع ..

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