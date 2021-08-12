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شاهد.. ما هي مهمة الكيان الصهيوني في المنطقة؟

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس التيار العربي شاكر البرجاوي أن الكيان الصهيوني زرع في منطقتنا لمنع تطور وتقدم هذه المنطقة ومنع وحدتها وتحقيق أهداف الغرب منذ عام 1948 الى اليوم.

العالم - خاص العالم

وأضاف البرجاوي خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بان بعض الانظمة العاجزة في منطقتنا تسببت بتعاظم وقوة هذا الكيان حيث اصبح كأنه قوة لا تقهر وقدر موجود لدينا مشيراً الى أن الكيان الصهيوني تمكن من ضرب كل الدول العربية.

وصرح البرجاوي بان هذه المعادلة تغيرت بعد عام 1982 وصعوداً مع بداية ظهور المقاومة الوطنية والمقاومة الإسلامية وتطور هذه التجربة على مستوى الوطن العربي وبعد الثورة الإسلامية واحتضانها للمقاومة في فلسطين ولبنان وكل المنطقة جاء المشروع الأمريكي بالفوضى الخلاقة وتدمير المنطقة لتكريس "إسرائيل العظمى".

وشدد البرجاوي على أن الشهيد قاسم سليماني من خلال عمله الدؤوب وصامت استطاع ان يقيم جداراً من الصواريخ وان ينقل كل التقنيات الى المقاوميين لمواجهة هذا الكيان.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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