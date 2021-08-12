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شاهد .. خبير: موازين القوى في المنطقة تغيرت ضد الكيان الصهيوني

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر الخبير في الشان الصهيوني عادل شديد بأن موازين القوى بين محور المقاومة و الكيان الصهيوني وحلفائه تغيرت لصالح محور المقاومة حيث لم يتمكن الكيان الصهيوني من تخويف وردع الأمة العربية والإسلامية.

العالم - خاص العالم

وأضاف شديد خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الكيان الصهيوني بعد 73 عاماً من احتلال فلسطين ورغم تفوقه المادي على باقي الدول لم يستطيع ان يردع الأمتين العربية والإسلامية لعدة أسباب.

وتابع شديد بان عقيدة الردع الإسرائيلي تم بنائها في اربعينات من القرن الماضي بناء على فرضية الحروب التقليدية والجيش الإسرائيلي امام الجيوش العربية واستطاعت هذه العقيدة بهزيمة هذه الجيوش.

وأكد شديد على أن معالم المعركة مع الكيان الصهيوني وموازين القوى تغيرت بعد حرب اوكتوبر عام 1973 بشكل لا يصب في مصلحة الكيان الصهيوني وبطريقة التي لا يريدها هذا الكيان حين تم استحداث المقاومة بشكل حالي.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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