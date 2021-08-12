الطيران المدني العراقي يكشف عن اجرائاته خلال شهر محرم

العالم - العراق

ونقلت وكالة الفرات نيوز عن المتحدث باسم السلطة جهاد الديوان انه "بناء على توجيهات مجلس الوزراء في الجلسة ٢٩ في ٣ من آب الجاري تقرر الإكتفاء بجلب المسافر والزائر كارت التلقيح بجرعة كاملة".

وبين الديوان، ان "الجهات المعنية في المطارات ستعتمد فحص كورونا قبل ٧٢ ساعة من القدوم للبلاد وان لا تتجاوز مدة الزيارة أكثر من ٧ أيام من تاريخ دخوله الى العراق".

وأضاف الديوان، ان "جهاتنا ستشدد اجراءتها الرقابة التي أصدرتها وزارة الصحة مسبقاً للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين" مشيراً الى ان "الإجراءات دخلت حيز التنفيذ".