ردود الفعل مستنكرة  على قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات

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و قام عدد من المحتجيين صباح اليوم الخميس بقطع الطريق بين بيروت و جنوب لبنان في منطقة الناعمة و ادى ذلك الى ازدحام شديد.

وبعد مرور وقت افادت غرفة التحكم المروري عن فتح السير جزئيا على اوتوستراد الناعمة في الاتجاهين.

وفي الشمال ايضا قام بعض المحتجين بقطع الطريق.

واعتبر وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، أن "قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس كان غير مسؤول لا بل سيكون مسؤولا عن أشياء كثيرة ستحصل في البلد.

وقال: قرار الأمس كان يجب أن يكون بالاتفاق مع الحكومة، وكنا اتخذنا قرارات سابقة بألا يرفع الدعم إلا بعد إصدار البطاقة التمويلية. وعقدنا اجتماعا قبل يومين وأقرينا الآلية لها.

وأشار وزير الصناعة بعد اجتماعه مع أصحاب شركات الاسمنت الى أن السعر السابق للطن الذي حدد بـ 627 ألف ليرة وضع على أساس سعر الدولار 11 ألف ليرة".

وقال: رفع سعر طن الاسمنت إلى مليون ومئة ألف ليرة يضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة وكلفة النقل ليصل السعر النهائي للمستهلك إلى مليون وأربعمئة ألف ليرة.