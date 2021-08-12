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رويترز: وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عماد حب الله يقول إن قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات غير مسؤول

الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

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