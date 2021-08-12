أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 12 اغسطس2021

جمهوري اسلامي ..

القائد.. مكافحة فيروس كورونا اولوية رئيسية عاجلة للبلاد

ايران..

الرئيس ابراهيم رئيسي يقدم قائمة بإسماء الوزراء المقترحين في حكومته الى مجلس الشورى

اطلاعات ..

حماس تتحدث عن إعداد مفاجآت جديدة في مواجهة اية اعتداءات صهيونية محتملة

جوان ..

القوات العراقية تبدأ عمليات واسعة لتطهير المناطق الصحراوية بمحافظة الأنبار من شراذم "داعش"

ابتكار ..

رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي يحذر من أخطار كبيرة تهدد الديمقراطية في بلاده

آفتاب يزد ..

إقالة القائد العام للجيش الافغاني بعد سلسلة من الهزائم الكبيرة مقابل طالبان

أفكار ..

رئيس الجمهورية يقدم التركيبة المقترحة لأعضاء حكومته لمجلس الشورى

حمايت ..

امريكا تخفض من توقعاتها بشأن احتمال سقوط العاصمة الافغانية كابول بيد طالبان الى شهر

سياست روز..

موجة جديدة من الإعتقالات في السعودية تطال ضباطا وقيادات عسكرية بإتهام تأييد ولي العهد السابق

كيهان ..

بدء مناورات بحرية بين امريكا وبلدان حليفة بجنوب شرقي آسيا في تصعيد مقابل الصين

وطن امروز..

حركة طالبان تسيطر على تسع ولايات ونزوح أربعمائة ألف افغاني من مدنهم وقراهم

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

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ايران ..

صحيفة ايران كتبت في الشأن الافغاني في مقالها، كابول وكابوس اقتراب طالبان.. العاصمة الافغانية كابول باتت تشعر بوطأة اقتراب حركة طالبان بشكل اكبر مع سيطرة الحركة على تسع ولايات وعشرات المدن واقترابها من الطرق الرئيسة التي تربط كابول بالمناطق والولايات الاخرى.

إن دعوة الرئيس الافغاني أشرف غني أمس لإيجاد تعاون وثيق بين الجيش والقوى الشعبية عكس إحساسا كبيرا بالخطر خاصة بعد فشل زيارته ورئيس المجلس الاعلى للمصالحة عبد الله عبد الله لواشنطن في اقناع بايدن باعادة النظر بقرار الانسحاب من افغانستان .

الرئيس الافغاني التقى بولاية بلخ باربعة من القادة الجهاديين وربما في آخر مسعى لايجاد تعبئة عامة مقابل طالبان.

اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها،حركة النجباء تحذر تركيا،.. تتصاعد اجواء الاستياء في العراق من مواصلة تركيا لعملياتها العسكرية في شمال هذا البلد , وفي هذا السياق وجهت حركة النجباء وهي احدى مكونات جبهة المقاومة الاسلامية في العراق تحذيرات صريحة لتركيا في شريط فيديو باللغة التركية..

حركة النجباء العراقية حثت الرأي العام ووسائل الإعلام بتركيا على التحرك لكبح جماح طموحات أردوغان بشمال العراق وتساءلت حركة النجباء في تحذير مبطن عما اذا كانت القوات التركية مستعدة لمواجهة نفس ما تواجهه القوات الامريكية من ضربات في العراق, الحركة اكدت ان السبيل الصحيح للتصدي للارهاب هو التنسيق بين بغداد وانقرة وليس انتهاك السيادة العراقية.

كيهان ..

نشرت صحيفة كيهان تعليق يحمل عنوان، اوروبا تتحرك لترحيل اللاجئين الافغان، جاء فيه ..في تحرك غريب ومؤسف دعت بلدان اوروبية في رسالة مشتركة للمفوضية الاوروبية في بروكسل الى اتخاذ قرار باعادة ترحيل اللاجئين الافغان في اوروبا الى بلادهم ..

إن طرح موضوع ترحيل اللاجئين الافغان يأتي في الوقت الذي تتأجج فيه نيران الحرب الداخلية بافغانستان الامر الذي يعكس واقع التناقض الصارخ بين شعرات اوروبا بشأن حقوق الانسان والمواقف واللمارسات الاوروبية العملية .

والرسالة الاوربية المشتركة للمفوضية الاوربية تحمل تواقيع المانياوالنمسا وهولندا وبلجيكا والدانمارك واليونان..وبررت هذه البلدان طلبها بذريعة تقول ان وقف اعادة ترحيل اللاجئين الافغان سيوجد موجات هجرة افغانية جديدة في ظل ظروف هذا البلد وجاء الرد اغرب من المفوضية الاوروبية والذي ترك كل بلد حرا في اتخاذ القرار الذي يريده.

وطن امروز..

صحيفة وطن امروز كتبت في مقالها، تحديد مهلة لتشكيل حكومة لبنانية، .. مهمة رئيس الوزراء اللبناني المكلف الجديد نجيب ميقاتي ليست سهلة رغم خبراته السياسية الطويلة وارتباطاته الاقتصادية والمالية الدولية الواسعة كونه رجل اعمال كبير في نفس الوقت.

إن ميقاتي يواجه عقبات من جهات برلمانية محسوبة على السعودية وهناك خلافات بينه وبين الرئيس اللبناني أيضا.. ميقاتي يأمل في حل القضايا العالقة حول الحقائب الوزارية الامنية مع الرئيس ميشال عون مشددا عزمه على اعلان تركيبة حكومته الاسبوع المقبل واخذه بعين الاعتبار ملاحظات تيار المقاومة , وبالطبع يسهل التعاون الذي يبديه حزب الله وتيار المقاومة بشكل عام في لبنان مع نجيب ميقاتي من مهمته ويزيد من احتمال نجاحها رغم كل العقبات .

آفتاب يزد..

في الشأن الافغاني نشرت صحيفة آفتاب يزد تعليقا يقول، هدف أمريكا زعزعة أمن واستقرار بلدان المنطقة، من وراء الاوضاع بافغانستان... كتبت فيه .. امريكا غير قلقة مما يحدث ومما قد يحدث في افغانستان بعد انسحابها من هذا البلد, فهي اخذت في حساباتها الاحتمال الاسوأ اي عودة طالبان للسلطة بكابول بالقوة لاعبر محادثات ومشاركة سياسية وغير ذلك , وهي كانت تتوقع سقوط كابول بستة اشهر بعد انسحابها اي انها كانت تعرف ان الجيش الافغاني لن يصمد طويلا.

في الواقع تراهن أمريكا كما يبدو على الحالة الجديدة المحتملة أي تشكيل إمارة إسلامية طالبانية بافغانستان.

ورهانها يرتبط بتحول مثل هذه الامارة الى مركز استقطاب للجماعات المتطرفة والتكفيرية الارهابية بكل صنوفها واشكالها وبالتالي تحول افغانستان الى بؤرة تهديدات لكل المنطقة , تهديدات تطال حتى الصين المجاورة وروسيا ايضا عبر جمهوريات كانت جزءا من النسيج السوفياتي مثل كازخستان وطاجكستان وتركمنستان التي لها حدود مع افغانستان , هذا ناهيك عن ايران وحتى الهند.

ابرار..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا ينقل عن رئيس البرلمان التونسي قوله ،الديمقراطية الفتية بتونس تتعرض للخطر، وجاء في التفاصيل.. حذر رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بان النظام الديمقراطي في بلاده يقف على حافة الهاوية ..

الغنوشي يرى أن قرار الرئيس التونسي تجميد البرلمان وحل الحكومة يعبد الطريق أمام عودة الديكتاتورية إلى تونس ونوه زعيم حركة النهضة التي تتمتع بالاغلبية البرلمانية الى ان ذلك القرار الذي يستند الى دعم الجيش خطر داهم على مستقبل تونس .

وفي سياق متصل قالت محافل سياسية تونسية مؤيدة للقرار ان المخاوف من ديكتاتورية حركة النهضة المغلفة بغطاء كاذب لديمقراطية عامل رئيسي وراء دعم شرائح كبيرة من المواطنين لذلك القرار.