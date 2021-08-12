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اللواء سلامي: لينزل الجميع إلى الساحة لدحر كورونا

اللواء سلامي: لينزل الجميع إلى الساحة لدحر كورونا
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

 أكد القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، انه من أجل دحر فيروس كورونا، يجب أن تنزل جميع القوات، والمؤسسات، والمنظمات، والأفراد الى الساحة وأن نلتزم جميعا بالبروتوكولات الصحية.

العالم - ايران

وخلال إجتماع عقده اليوم (الخميس) مع قادة الحرس الثوري في المحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، حول تكثيف "مشروع الشهيد سليماني" أكد اللواء سلامي ان هذا الإجتماع عقد اليوم اثر توجيهات سماحة قائد الثورة الإسلامية وأضاف ان سماحته دعا الجميع لتعزيز التضامن من أجل حماية صحة المجتمع ونأمل أن نكون على قدر المسؤولية في تنفيذ أوامره".

وتابع: "ان سماحة القائد طلب منا جميعًا أن نأتي إلى الساحة بقوة أكبر لإنقاذ الأرواح، فأتينا جميعًا وندعو الجميع لأن يهبوا لمساعدة الناس".

وفيما ثمن جهود وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سعيد نمكي، أشار القائد العام للحرس الثوري الى انتهاء عمل الحكومة الثانية عشرة، مضيفا ان "رغم انتهاء عمل هذه الحكومة لم يتوان أحد في تقديم واجبه والجميع حاضر في الساحة مثل اليوم الأول والكل على قدم وساق لنقل المسؤولية للمسؤولين الجدد على أحسن وجه".

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