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استئناف البحث عن ضحايا انهيار أرضي في الهند

استئناف البحث عن ضحايا انهيار أرضي في الهند
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

استأنف رجال إنقاذ بحثهم صباح اليوم الخميس عن ناجين وضحايا في انهيار أرضي كبير اجتاح طريقا سريعا في جبال، شمال الهند، يوم أمس الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

العالم - أسيا و الباسفيك

وتحطمت حافلة وشاحنة وسيارتان في الانهيار الأرضي في منطقة كنور، بولاية هيماشال براديش. وقال بيان للشرطة إن عشرات الأشخاص يخشى أنهم ما زالوا محاصرين في الحافلة التي طمرها الحطام.

وتم نشر أكثر من 100 من رجال الإنقاذ، بمن فيهم أفراد من الشرطة وقوات الأمن، لإزالة الأنقاض باستخدام أربعة معدات حفر.

وقال فيفيك كومار باندي، المتحدث باسم قوات الأمن، المشاركة في البحث، إنه تم حتى الآن إنقاذ 14 شخصا. وقال مدير المنطقة عابد حسين صادق إنه تم نقلهم إلى المستشفيات لكن إصاباتهم ليست خطيرة.

وعثر على ثماني جثث في سيارة رياضية، بينما عثر على جثتين في الشاحنة التي انقلبت وتدحرجت حتى ضفة النهر. وتم انتشال ثلاث جثث أخرى يوم الخميس.

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث عدة انهيارات أرضية في ولاية هيماشال براديش خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتقع المنطقة على بعد 600 كيلومتر (375 ميلا) شمال نيودلهي.

وتعد الكوارث التي تسببها الانهيارات الأرضية والفيضانات شائعة في الهند خلال موسم الأمطار الموسمية من يونيو إلى سبتمبر.

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