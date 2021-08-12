قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين

العالم - فلسطين

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، شقيقين من مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وقال كمال بني عودة مدير نادي الأسير لـ"وفا": إن قوات الاحتلال اعتقلت مؤيد موفق بهجت (21 عاما) وشقيقه مصعب (19 عاما)، بعد مداهمة منزلهما.

كما دارت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في مدينة طوباس أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

كما اعتقل شابا من قرية أم الريحان جنوب غرب جنين وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعد أن نصبت حواجز مفاجئة على مداخلها، وداهمت منازل الشقيقين بكر وأحمد محمد زيد، وهلال نادر مرعي، واحتجزتهم لعدة ساعات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا، ما زال مجهول الهوية، واستولت على مركبته.

من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حمزة عبد ربه المشني الحلايقة، بعد أن داهمت منزله في بلدة الشيوخ شمال الخليل.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير الحلايقة قبل يومين بعد قضائه 16 عاما في الأسر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عماد يعقوب أبو تركي ونجله يعقوب، من قرية حدب الفوار، وعبد الله يوسف شريتح من بلدة يطا، جنوب الخليل.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت المواطنين: محمد فتحي عايد حمايل، ومحمد عوض داوود.

كما داهمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد واعتقلت المواطن سلوم جودة.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي منذ شهر أيار/ مايو المنصرم، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "إفياتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح، وارتقى سبعة مواطنين خلال هذه المواجهات كان آخرهم الشهيد عماد علي محمد دويكات (38 عاما)، وأصيب واعتقل المئات.

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، أدهم ناصر عواد (٢٨ عاما) من منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.