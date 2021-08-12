الخطوة الخامسة من خطة "الشهيد سليماني" هي التطعيم العام

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد غلام رضا سليماني، في إجتماع عقده القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، اليوم (الخميس)، عبر الفيديو كونفرانس، مع قادة الحرس الثوري في المحافظات بحضور وزير الصحة، سعيد نمكي، حول تكثيف "خطة الشهيد سليماني".

وأكد العميد غلام رضا سليماني على تصريحات قائد الثورة الإسلامية، مضيفا، ان سماحة القائد ألزمنا جميعًا بمضاعفة الجهود من أجل مكافحة كورونا، وبناء على ذلك فان "خطة الشهيد سليماني" مستمرة دون أي تعليق، مع مزيد من التركيز وتكثيف الإجراءات وتوظيف جميع الإمكانيات المتوفرة لدى منظمة التعبئة الشعبية والحرس الثوري الإيراني لتحقيق النجاح في هذه المرحلة أيضًا.

وأوضح أنه تم إنشاء 130 وحدة لاجراء التطعيم من قبل قوات الحرس الثوري في المحافظات، مشيرًا إلى أن "هذه الوحدات مختلفة عن وحدات التطعيم التي اقامتها القوات المسلحة الأخرى، ولدينا أيضًا انشطة مشتركة في 240 مركزا للتطعيم كما اننا مستعدون للعمل مع مراكز الحجر الصحي الصغيرة مثل دور الضيافة والحجر الصحي المنزلي والمساعدة على اجراء الاختبارات وتحديد المصابين".