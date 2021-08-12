الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٩:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد منظمة التعبئة الشعبية في البلاد:

الخطوة الخامسة من خطة "الشهيد سليماني" هي التطعيم العام

الخطوة الخامسة من خطة
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد منظمة التعبئة الشعبية في البلاد، العميد غلام رضا سليماني، ان الخطوة الخامسة من "خطة الشهيد سليماني" هي التطعيم العام والذي سيجري بالتعاون مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وجامعات العلوم الطبية في البلاد.

العالم - ايران

جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد غلام رضا سليماني، في إجتماع عقده القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، اليوم (الخميس)، عبر الفيديو كونفرانس، مع قادة الحرس الثوري في المحافظات بحضور وزير الصحة، سعيد نمكي، حول تكثيف "خطة الشهيد سليماني".

وأكد العميد غلام رضا سليماني على تصريحات قائد الثورة الإسلامية، مضيفا، ان سماحة القائد ألزمنا جميعًا بمضاعفة الجهود من أجل مكافحة كورونا، وبناء على ذلك فان "خطة الشهيد سليماني" مستمرة دون أي تعليق، مع مزيد من التركيز وتكثيف الإجراءات وتوظيف جميع الإمكانيات المتوفرة لدى منظمة التعبئة الشعبية والحرس الثوري الإيراني لتحقيق النجاح في هذه المرحلة أيضًا.

وأوضح أنه تم إنشاء 130 وحدة لاجراء التطعيم من قبل قوات الحرس الثوري في المحافظات، مشيرًا إلى أن "هذه الوحدات مختلفة عن وحدات التطعيم التي اقامتها القوات المسلحة الأخرى، ولدينا أيضًا انشطة مشتركة في 240 مركزا للتطعيم كما اننا مستعدون للعمل مع مراكز الحجر الصحي الصغيرة مثل دور الضيافة والحجر الصحي المنزلي والمساعدة على اجراء الاختبارات وتحديد المصابين".

روابط ذات صلة

اللواء سلامي: لينزل الجميع إلى الساحة لدحر كورونا

ايران.. تعبئة امكانيات القوات المسلحة لدور أكثر فاعلية في مكافحة كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصدر خاص لقناة العالم.. "قسد" تسلم طفلين من عوائل "داعش" لمستشار القنصلية الفلسطينية في اربيل

مقتطفات من خطاب الامين العام لحزب الله.. السيد نصرالله: الحرب الاعلامية بأهمية الحرب العسكرية

"طالبان" تسيطر على مدينة غزني على بعد 150 كم عن كابل

العراق: القبض على ارهابي بارز من عصابات داعش

بالصور الحشد الشعبي والجيش العراقي يستطلعان تأمين أبراج نقل الطاقة في نينوى

دياب: قرار رفع الدعم  عن المحروقات مخالف للقانون ولسياسة الحكومة