الجزائريون بصوت واحد: الجزائر لا تستسلم

العالم - نبض السوشيال

أجواء الحزن خيمت على الجزائريين في كل انحاء هذا البلد الثائر الصامد القوي بعزائم رجاله وتاريخه الناصع المرصع بتضحيات الشهداء، حيث افاد مراسل قناة العالم الاخبارية أمس الاربعاء الزميل "توفيق تقرين" بأن أجواء الحزن تسود حاليا أجواء كل الجزائر خاصة في المنطقة الاكثر تضررا التي شهدت اكبر عدد من القتلى ودمرت الحرائق حوالي 20 الف هكتار من الغابات والاشجار المثمرة خاصة اشجار الزيتون في منطقة تيزي وزو.

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أفاد مراسلنا ان "تيزي وزو هي المنطقة الأكثر تضررا من الحرائق حيث احترقت فيها كثير من أشجار الزيت وانه إنتشرت الحرائق في أكثر من 17 محافظة في الجزائر"، وان الرئيس الجزائري أعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام تبدأ منذ اليوم الخميس، موضحا ان هناك استخبارات أجنبية لها يد في هذه الكارثة.

الحكومة الجزائرية لم تطلب مساعدة من الخارج، لكنها تحاول استئجار طائرات لإخماد الحرائق وفي وقت سابق وبشكل فجائ اندلعت الاثنين عشرات الحرائق في الغابات الواقعة في مناطق مختلفة في شمال الجزائر خاصة في منطقة القبائل، وامتدت ألسنة اللهب إلى عدة قرى ومداشر مخلفة 65 قتيلا من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا، وفق ما ذكر التلفزيون الحكومي.

في المقابل، واصلت فرق الحماية المدنية الجزائرية الأربعاء، مدعومة بقوات الجيش والمتطوعين، إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد.



وكانت قد اندلعت الحرائق التي تقول السلطات إنها "مفتعلة" الاثنين، في منطقة القبائل في شمال شرق الجزائر، ثم اجتاحت كل المناطق الساحلية بشمال وسط وشرق البلاد، وصولا الى ولاية الطارف الحدودية مع تونس التي شهدت بدورها اندلاع بعض الحرائق.

نتابع الان ما ورد من تغريدات تداولها الجزائريون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث غرد حساب مؤسسة (إدمارك الجزائرية EDMARK ALGERIA) وهي مؤسسة متخصصة في إنتاج المكملات الغذائية الطبيعية في مجالات الصحة والجمال والرياضة قائلة:

نواجه بكل أسف وحسرة الكثير من الأنباء التي توجع القلب من الشرق الجزائري العظيم عن مئات الحرائق التي تنهب هبة الحياة الخضراء وللأسف تأخذ معها العشرات من الشهداء الذين يكافحون ألسنة اللهب بكل مايملكون وهو ليس بالأمر الجديد على هذا الشعب المتلاحم المكافح #الجزائر_لا_تستسلم

غرد حساب الناشط الجزائري (صلاح) قائلا:

#الجزائر #حرائق_غابات_الجزائر أبناء خنشلة وجميع ولايات الوطن قوافل تصل إلى المدن المتضررة وقوافل في الطريق مساعدات من كل الاتجاهات #الجزائر_لا_تستسلم #الجزائر_لن_تركع حنا شعب واحد من الحدود للحدود.

أما حساب الناشطة الجزائرية (هبة رحمان - HIBA RAHMAN) فقد شاركت هبة التغريدات ووسومات الحرائق الجزائرية بنشرها فيدو تحت عنوان (اجتماع السواعد يبني الوطن و اجتماع القلوب يخفف المحن).

#الجزائر_لا_تستسلم #الجزائر #حرائق

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في السياق، قال النائب العام بمدينة تيزي وزو الجزائرية، عبد القادر عمروش، إنه يجري العمل على مشروع قانون لتعديل قانون الغابات، موضحا في حديثه مع الصحفيين، أمس الأربعاء، أن مشروع القانون هذا يتضمن عقوبات مشددة لمفتعلي الحرائق في الغابات ولو كانت بسيطة، مؤكدا أن هذه العقوبات قد تصل إلى السجن 30 سنة.

ولفت إلى أنه بفضل هذه القوانين، سيتم التصدي لجرائم إشعال الحرائق في الغابات، وقد اتهم وزير الداخلية كامل بلجود أول أمس الثلاثاء، مشعلي حرائق بالتسبب فيها، كما هو الحال في أسوأ المناطق تضررا "تيزي أوزو" أكبر مراكز المنطقة الجبلية حيث احترقت بيوت وفر السكان طلبا للملاذ في فنادق وبيوت الشباب وأماكن إقامة طلبة الجامعات في المدن القريبة.

غرد حساب الناشطة الجزائرية (ورود) قائلا:

سيأخذ حقه الشجر و البشر و الحجر من هؤلاء يوما ما و إن طال الزمان بردا و سلاما لوطني الحبيب وألف سلام لكل مجروح محترق بشرا كان أم شجر #قلبي_محروق_عليك_يا_بلادي #الجزائر_لا_تستسلم

غرد حساب الناشط الجزائري (الكاوي FCB) واصفا شعب الجزائر بانه شعب يموت على بلاده:

#الجزائر_لا_تستسلم شعب يموت على بلادو

نشر حساب الناشطة الجزائرية (X.bad_girl.X) صورة معبرة عن حجم الحرائق التي اجتاحت غابات احد الجبال وغرت بسلسة من الهاشتاغات الخاصة بحريق بلدها.

#الجزايٴر_تستغيث

#الجزائر_تحترق

#الجزائر_تقاوم

#الجزائر_تحترق_ساعدونا_بطائرات_إخماد_الحرائق

#الجزائر_لا_تستسلم

#تيزي_وزو_تحترق

#PRAYFORAlgeria

نختم حلقة اليوم من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب المواطن الجزائري (سفيان) الذي قال في تغريدته:

الصحافة التي تطبل لمساعدات فِرنسا لن نقبلها مهما كانت، أكيد (العا..) لها يد في هذه الحرائق، الجزائر بسواعد أبنائها ستخرج منتصرة بحول الله رغم حجم الألم #الجزائر_لا_تستسلم

واستبطنت تغريدة (سفيان) تغريدة اخرى للناشط الجزائري (لطفي - lotfi) قال فيها:

الجيش لن يذخر أي جهد ولن يتوانى في تجنيد وبذل كافة إمكاناته المادية والبشرية لإخماد الحرائق المندلعة الجيش الوطني الشعبي يواصل إلى جانب مصالح الحماية المدنية، تدخله بعدة ولايات من البلاد على غرار تيزي وزو وبجاية والبويرة والمدية وسكيكدة وجيجل وقالمة، للسيطرة على النيران.