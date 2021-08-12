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بدء الفعاليات المرافقة لإضاءة شعلة دورة الألعاب البارالمبية

بدء الفعاليات المرافقة لإضاءة شعلة دورة الألعاب البارالمبية
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

بدأت في أنحاء اليابان اليوم الخميس الفعاليات المرافقة لعملية إضاءة شعلة دورة الألعاب البارالمبية المقررة في طوكيو، تمهيدا لانطلاق أكبر حدث رياضي لذوي الإعاقة، لكن جرى تقليص مسار تتابع الشعلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

العالم - رياضة

وعلى هامش مسار الشعلة، جرى تنظيم سلسلة من الأحداث للترويج للدورة البارالمبية المقررة خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الشعلات الخاصة بدورة الألعاب البارالمبية من المقرر أن يتم تجميعها عبر أكثر من 800 بلدية في أنحاء اليابان وضمها إلى الشعلة المضاءة في ستوك مانديفيل ببريطانيا التي تعتبر مهد الحركة البارالمبية.

وتستمر الفعاليات التي تقام على هامش إيقاد الشعلة البارالمبية على مدار خمسة أيام في 43 من أصل 47 محافظة يابانية لن تشارك في تنظيم الدورة البارالمبية. على أن تحدد كل محافظة مكان إقامة الفعاليات وسبل إيقاد الشعلة، على أن يتم إحضار هذه الشعلات إلى طوكيو في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وخلال الفترة من يوم الثلاثاء المقبل وحتى 20 أغسطس، ستقيم المحافظات الأربع التي تستضيف البارالمبياد أحداثا متعلقة بإضاءة الشعلة.

وسيتم توحيد الشعلة التي أضيئت في الدولة المنظمة مع الشعلة التي أضيئت في بريطانيا في حفل يقام في طوكيو يوم 20 من الشهر الجاري، قبل أن يبدأ تتابع الشعلة قبل الحفل الافتتاحي في الملعب الوطني بطوكيو.

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بدء الفعاليات المرافقة لإضاءة شعلة دورة الألعاب البارالمبية

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